Паслер и Орлов открыли обновленный «Салют» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошла церемония открытия городского молодежного кластера «Салют», созданного на месте одноименного кинотеатра. В ней приняли участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутаты области и города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Торжественное открытие в Екатеринбурге городского молодежного кластера «Салют» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время открытия Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Торжественное открытие городского молодежного кластера «Салют» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Торжественное открытие городского молодежного кластера «Салют» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Торжественное открытие городского молодежного кластера «Салют» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 5 Торжественное открытие в Екатеринбурге городского молодежного кластера «Салют» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время открытия Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Торжественное открытие городского молодежного кластера «Салют» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Торжественное открытие городского молодежного кластера «Салют» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Торжественное открытие городского молодежного кластера «Салют» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Кинотеатр «Салют» открылся в Екатеринбурге в 1912 году. Он назывался «Художественный» и располагался в двухэтажном здании, которое было перестроено в 1978 году. Сейчас оно является памятником советской модернистской архитектуры. Кинотеатр «Салют» был закрыт в 2020 году из-за убытков. В начале 2025 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение передать здание «Салюта» Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства (СОФПП) для создания молодежного кластера.

Как пояснил директор СОФПП Валерий Пиличев, в рамках кластера в «Салюте» будут проходить мероприятия для молодежи: выставки, мастер-классы, конференции, встречи. Будут работать секции, обучающие работать с медиа-контентом и в сфере кибербезопасности.

«Особенно будем уделять внимание молодежи, которая хочет заняться предпринимательством»,— добавил господин Пиличев. По его словам, есть большой запрос на проведение мероприятий в «Салюте». Например, в кластере уже началась работа недельного стартап-интенсива «Молодой город».

В рамках первого этапа был реконструирован первый этаж «Салюта». «Я думаю, скоро начнем проектировать и приступим к ремонту второго этажа. Все зависит от финансирования и доступности оборудования»,— уточнил господин Пиличиев. По его прогнозам, вторую очередь удастся запустить в 2026 году.

Николай Яблонский