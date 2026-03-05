В Екатеринбурге проходит прощание с Николаем Колядой

Екатеринбург сегодня прощается с режиссером, драматургом Николаем Колядой. Как сообщает корреспондент «Ъ-Урал», у здания Коляда-Театра, где и проходит прощание, еще до церемонии выстроилась очередь.

Гроб с драматургом разместили на сцене, где он и играл. С букетом подсолнухов в театр пришел министр культуры Свердловской области Илья Марков. Он пообещал, что Коляда-Театр будет жить. Накануне актеры театра записали видеообращение, где также пообещали продолжить работу.

«Много людей, ценителей таланта Николая Владимировича, уральцев, которые пришли попрощаться. Полторы недели назад созвонились, договорились повидаться на следующей неделе. Вот и повидались. Николай Владимирович — это, конечно, явление, это характер. А без этого кипения невозможен гений. Думаю, для многих людей, в том числе из культурной среды, Николай Владимирович был другом, учителем, наставником. Для многих актеров он был просто отцом. Мы специально нашли подсолнухи. Хотели, чтобы они сегодня были где-то рядом. Символ цветка, тянущегося к солнцу. И в целом похоже на солнышко. Светлая память, Коляда-Театр будет жить»,— сказал Илья Марков.

После прощания в 14:00 состоится отпевание в храме во имя святого преподобного Марка Печерского на Широкой речке. От театра будет два автобуса в 13:00. Похоронят Николая Коляду на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

О смерти драматурга стало известно ранним утром 2 марта. Ему было 68 лет.

Артем Путилов, Мария Игнатова