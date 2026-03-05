На 90 суток приостановлены работы на разрезе «Щегловский» в Кузбассе

Кемеровский райсуд вынес решение о временной приостановке горных работ на угольном разрезе №2 «Щегловский» ООО «Ровер». Ограничения введены на 90 суток, сообщает пресс-служба суда.

В обосновании решения указывается, что в северо-западной части карьерной выемки в районе профильных линий произошло затопление горной выработки. Возникла угроза жизни работников компании.

Уточняется, что месторождение не осушается, несмотря на технический проект разработки месторождения. Кроме того, компания не обеспечила в полном объеме производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

ООО «Ровер» зарегистрировано в Республике Алтай. Организация ведет добычу угля в Кемеровском округе Кузбасса. Как писал «Ъ-Сибирь», компания была признана несостоятельной в ноябре 2021 года. В октябре 2025 года конкурсный управляющий «Ровера» объявил итоги торгов по продаже имущества банкрота. Из 30 лотов оборудования, машин и недвижимости было продано 20 на общую сумму 34,36 млн руб.

Александра Стрелкова