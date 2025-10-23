Оборудование и недвижимость «Ровера» в Кузбассе продали на 34 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Ровер» Максим Филипповский объявил об итогах торгов по продаже имущества банкрота. Как следует из сообщений на сайте единого реестра сведений о банкротствах, из 30 лотов оборудования, машин и недвижимости было продано 20 на общую сумму 34,36 млн руб. Торги были объявлены 6 июня 2025 года вначале в виде аукциона, а после отсутствия на нем заявок — в форме публичного предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Самыми дорогими из проданных лотов оказались экскаваторы (в разукомплектованном виде): две машины ЭШ 10/70 были проданы за 8,7 млн руб. и 5,3 млн руб. соответственно, ЭШ 11/70 — за 6,3 млн руб. и ЭШ 6/45 — за 4,5 млн руб. Кроме того, впервые за три года торгов реализовано недвижимое имущество «Ровера». В частности, за 3,57 млн руб. был продан лот в составе двух ЛЭП, ангаров, железнодорожного тупика с угольным складом, различных зданий и земельного участка площадью 1,14 га, расположенных к югу от поселка Разведчик Кемеровского муниципального округа, и за 3,35 млн руб. — административно-бытовой комбинат в Березовском общей площадью 936 кв. м на участке площадью 0,91 га.

Компания «Ровер» (зарегистрирована в Республике Алтай, вела добычу угля в Кемеровском округе) была признана несостоятельной в ноябре 2021 года.

Игорь Лавренков, Кемерово