Церемонию прощания с Николаем Колядой продлили из-за большого числа посетителей

Церемонию прощания с российским драматургом Николаем Колядой в Екатеринбурге продлили на час из-за большого количества желающих проститься с умершим, сообщили в «Коляда-Театре». Актер театра Олег Ягодин рассказал «Ъ-Урал», что церемонию продлили, ориентировочно, до 14:00 по местному времени (12:00 мск), а отпевание пройдет сразу на кладбище.

Прощание в Коляда-Театре изначально планировали завершить к 13:00 по местному времени, отпевание должно было начаться в 14:00 в храме во имя святого преподобного Марка Печерского на Широкой речке. Драматурга похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Николай Коляда умер 2 марта после болезни. Ему было 68 лет. «Ъ-Урал» сообщал, что проститься с драматургом пришли тысячи человек. С утра к Коляда-Театру стояли длинные очереди.