Несколько тысяч уральцев пришли проститься с драматургом Николаем Колядой

У Коляда-Театра на проспекте Ленина в Екатеринбурге выстроились огромные очереди ко входу в театр. Люди пришли проститься с драматургом Николаем Колядой. Как сообщает главный редактор «Ъ-Урал», очередь к Коляда-Театру начинается почти от ул. Гагарина. Еще одна очередь ко входу тянется с другой стороны проспекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

По оценкам «Ъ-Урал», несколько тысяч уральцев пришли проститься с драматургом, которого называли «солнцем русской драматургии».

«Коля, могу сказать, у нас аншлаг. Как и всегда, как ты мечтал,— сказала на прощании актриса Коляда-Театра Тамара Зимина. — Это просто удивительное счастье, что у нас в городе есть театр Коляды. Мы обязательно будем жить, как ты. В театре всегда будут играться твои пьесы, твоих учеников. Нельзя терять то, что так светло, так радостно и так нужно. Да пусть твоя душа будет спокойна. Ты воспитал целую плеяду людей, которые считают, что жизнь прекрасна. Мы тебя не подведем, мы тебя любим».

Как сообщалось ранее, церемония прощания в театре должна завершиться в 13:00, после этого в 14:00 состоится отпевание в храме во имя святого преподобного Марка Печерского на Широкой речке. От театра будет два автобуса в 13:00. Похоронят Николая Коляду на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

О смерти режиссера стало известно ранним утром 2 марта. Ему было 68 лет. Его состояние ухудшилось 25 февраля, он был госпитализирован в реанимацию.