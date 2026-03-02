Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Всенародный драматург

Умер Николай Коляда

На 69-м году жизни после тяжелой болезни скончался выдающийся российский драматург, режиссер и театральный деятель, основатель и руководитель екатеринбургского «Коляда-театра» Николай Коляда. Не было человека, который сделал бы больше, чем он, для развития современной драматургии на русском языке.

Драматург Николай Коляда, 2012 год

Драматург Николай Коляда, 2012 год

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Драматург Николай Коляда, 2012 год

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Николая Коляду оплакивают не только его многочисленные ученики и актеры созданного им ни на какой другой не похожего «Коляда-театра» и не только екатеринбургские зрители. Коляда был одним из самых ярких, деятельных, трудоспособных и оригинальных персонажей российского театрального ландшафта. Да что там российского: было время, когда его пьесы переводили на множество языков, и именно по персонажам пьес Коляды, по живому языку, на котором они разговаривали, по их мечтам и разочарованиям, их страхам и надеждам мир пытался понять культурный код большой и противоречивой страны.

Сам Коляда родился в Казахстане в деревне Пресногорьковке Кустанайской области буквально в крестьянской семье. Он был настоящим самородком и тем, кого называют селф-мейд-мэн. Тогдашний Свердловск был ближайшим к его малой родине большим культурным центром. Туда он, мечтая об актерской профессии, поехал поступать в театральный институт, потом отработал несколько лет актером областной драмы. Но правила обычной жизни всегда были тесны для его буйной натуры: уйдя из театра, он стал пробовать себя в прозе, потом, хорошо научившись законам сцены и понимая актерские нужды, стал писать пьесы, и уже одна из первых, «Игра в фанты», что называется, выстрелила. Стало ясно, что в драматургию пришел большой талант.

Это было во второй половине 80-х, общество училось смотреть на себя заново, открывать неустроенную жизнь обычных людей, слушать их и понимать их характеры.

Коляда словно заглядывал на городские окраины, в окна пятиэтажек, грязные подъезды и тесные кухни, где люди отчаивались и грезили, вспыхивали и перегорали, тоскуя о любви и лучшей жизни, откуда пытались и почти никогда не умели вырваться (именно эти пьесы некоторые стали брезгливо именовать «чернухой»).

Его тексты довольно быстро разглядели и в Москве, поставили в театре «Современник», потом Роман Виктюк сделал спектакль по одному из самых знаменитых сочинений Коляды — «Рогатке», мелодраме о запретной любви двух одиноких людей. Пьеса триумфально прошла по всему миру. А сам Николай Коляда в 90-е, притом что очень много и быстро писал, активно занялся режиссурой и педагогикой.

Его очень быстро признали основателем и главой того щедро плодоносящего явления, которое со временем стало «уральской школой драматургии», и многие из тех, кто сегодня определяет лицо театральной литературы на русском языке, были его учениками, даже если и не студентами его екатеринбургской мастерской. На рубеже веков он возглавил литературный журнал «Урал», привел туда молодежь и на какое-то время сделал передовым периодическим изданием. Искал новые таланты, придумывал фестивали, ему на все и на всех хватало сил и времени; никогда при этом не «садился на бюджеты», творил из ничего, делал только то, что любил и считал необходимым для развития театра.

«Казался вечным»: каким запомнили Николая Коляду современники

В начале века он создал в Екатеринбурге свой собственный, частный театр и назвал его своим именем. Уже через несколько лет про «Коляда-театр» знали и говорили все, кто в России имел отношение к театру в принципе. Николай Коляда оказался прирожденным театральным строителем: несколько раз пришлось переезжать, пока «Коляда-театр» не обосновался в помещениях бывшего кинотеатра. Общими усилиями эти пространства превратили в особенный театральный дом с весьма оригинальным творческим лицом, определенным эстетикой самого хозяина, поставившего почти все спектакли в репертуаре.

«Коляда-театр» быстро отличился праздничным, карнавальным стилем представлений.

Далеко не всем критикам и зрителям пришелся по душе разухабистый, балаганный стиль его режиссуры, далеко не все распознали в шумной, пестрой, намеренно «приземленной» эстетике Коляды художественную ценность и эстетическую цельность. Николай Коляда делал словно бы «народный театр»: реквизит покупал по выходным на вещевых рынках, живую жизнь не гримировал, общепризнанных иерархий не признавал, никаких высокомерных уроков публике не преподавал — и она откликалась на его спектакли искренними слезами и счастливым смехом.

Каждый год в январе «Коляда-театр» приезжал на московские гастроли, билеты на которые всегда были раскуплены заранее. Николай Коляда всегда сам приветствовал публику, продавал в фойе свои книги, общался со зрителями, устраивал специальные представления, на которых угощал собственноручно сваренным супом. Он был не просто «солнцем русской драматургии», как в шутку, но и не без серьезных оснований сам себя называл, но и одним из самых мятущихся, непредсказуемых и острых на слово персонажей театрального сообщества.

Беспокойный, чувствительный, любивший собирать вокруг себя людей, он умел шумно ссориться, невзирая на лица, и так же истово мириться. Было что-то в нем от русского юродивого, но с большой буквы, такого, что не постесняется сказать правду кому угодно и знает истинную цену и любви, и жалости.

В последние два года гастролей «Коляда-театра» в столице не было, после того как Коляда отказался заменить на московских показах своего ведущего артиста Олега Ягодина, поведение которого не понравилось каким-то чиновникам. Интересы театра для него были превыше всего, перед ними отступали даже его природные хитрость и практичность. Он и умер-то ради театра: на выпуске был спектакль, и Коляда сбежал из больницы, чтобы провести финальные репетиции. Билеты проданы, и на деньги от них нужно было заплатить артистам зарплату. После одной из репетиций его увезли обратно, но уже в реанимацию, из которой он не вышел. По странной прихоти судьбы спектакль называется «Орфей спускается в ад» и его премьеру сыграли в день смерти нашего великого современника.

Эсфирь Штейнбок

Фотогалерея

Путь «солнца русской драматургии»

Предыдущая фотография
Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

Фото: Дмитрий Сухоросов

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

Фото: Дмитрий Сухоросов

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель &quot;Четвертого канала&quot; Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель "Четвертого канала" Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева  /  купить фото

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии &quot;Коляда-Plays&quot;. Николай Коляда (слева) во время церемонии

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays". Николай Коляда (слева) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров  /  купить фото

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки 2021&quot;, организованной на основе исследования ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;, в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Церемония вручения премии "Твердые знаки 2021", организованной на основе исследования ИД "Коммерсантъ-Урал", в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Коляда-театра и президент фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Коляда-театра и президент фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Показ спектакля &quot;Баба Шанель&quot; на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Показ спектакля "Баба Шанель" на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы &quot;Курара&quot; Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре &quot;На Страстном&quot;. 2023 год

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы "Курара" Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре "На Страстном". 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
1 / 22

Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

Фото: Дмитрий Сухоросов

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

Фото: Дмитрий Сухоросов

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель "Четвертого канала" Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева  /  купить фото

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays". Николай Коляда (слева) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров  /  купить фото

Церемония вручения премии "Твердые знаки 2021", организованной на основе исследования ИД "Коммерсантъ-Урал", в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Показ спектакля "Баба Шанель" на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы "Курара" Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре "На Страстном". 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Смотреть

Новости компаний Все