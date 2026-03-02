Всенародный драматург

На 69-м году жизни после тяжелой болезни скончался выдающийся российский драматург, режиссер и театральный деятель, основатель и руководитель екатеринбургского «Коляда-театра» Николай Коляда. Не было человека, который сделал бы больше, чем он, для развития современной драматургии на русском языке.

Драматург Николай Коляда, 2012 год

Драматург Николай Коляда, 2012 год

Николая Коляду оплакивают не только его многочисленные ученики и актеры созданного им ни на какой другой не похожего «Коляда-театра» и не только екатеринбургские зрители. Коляда был одним из самых ярких, деятельных, трудоспособных и оригинальных персонажей российского театрального ландшафта. Да что там российского: было время, когда его пьесы переводили на множество языков, и именно по персонажам пьес Коляды, по живому языку, на котором они разговаривали, по их мечтам и разочарованиям, их страхам и надеждам мир пытался понять культурный код большой и противоречивой страны.

Сам Коляда родился в Казахстане в деревне Пресногорьковке Кустанайской области буквально в крестьянской семье. Он был настоящим самородком и тем, кого называют селф-мейд-мэн. Тогдашний Свердловск был ближайшим к его малой родине большим культурным центром. Туда он, мечтая об актерской профессии, поехал поступать в театральный институт, потом отработал несколько лет актером областной драмы. Но правила обычной жизни всегда были тесны для его буйной натуры: уйдя из театра, он стал пробовать себя в прозе, потом, хорошо научившись законам сцены и понимая актерские нужды, стал писать пьесы, и уже одна из первых, «Игра в фанты», что называется, выстрелила. Стало ясно, что в драматургию пришел большой талант.

Это было во второй половине 80-х, общество училось смотреть на себя заново, открывать неустроенную жизнь обычных людей, слушать их и понимать их характеры.

Коляда словно заглядывал на городские окраины, в окна пятиэтажек, грязные подъезды и тесные кухни, где люди отчаивались и грезили, вспыхивали и перегорали, тоскуя о любви и лучшей жизни, откуда пытались и почти никогда не умели вырваться (именно эти пьесы некоторые стали брезгливо именовать «чернухой»).

Его тексты довольно быстро разглядели и в Москве, поставили в театре «Современник», потом Роман Виктюк сделал спектакль по одному из самых знаменитых сочинений Коляды — «Рогатке», мелодраме о запретной любви двух одиноких людей. Пьеса триумфально прошла по всему миру. А сам Николай Коляда в 90-е, притом что очень много и быстро писал, активно занялся режиссурой и педагогикой.

Его очень быстро признали основателем и главой того щедро плодоносящего явления, которое со временем стало «уральской школой драматургии», и многие из тех, кто сегодня определяет лицо театральной литературы на русском языке, были его учениками, даже если и не студентами его екатеринбургской мастерской. На рубеже веков он возглавил литературный журнал «Урал», привел туда молодежь и на какое-то время сделал передовым периодическим изданием. Искал новые таланты, придумывал фестивали, ему на все и на всех хватало сил и времени; никогда при этом не «садился на бюджеты», творил из ничего, делал только то, что любил и считал необходимым для развития театра.

В начале века он создал в Екатеринбурге свой собственный, частный театр и назвал его своим именем. Уже через несколько лет про «Коляда-театр» знали и говорили все, кто в России имел отношение к театру в принципе. Николай Коляда оказался прирожденным театральным строителем: несколько раз пришлось переезжать, пока «Коляда-театр» не обосновался в помещениях бывшего кинотеатра. Общими усилиями эти пространства превратили в особенный театральный дом с весьма оригинальным творческим лицом, определенным эстетикой самого хозяина, поставившего почти все спектакли в репертуаре.

«Коляда-театр» быстро отличился праздничным, карнавальным стилем представлений.

Далеко не всем критикам и зрителям пришелся по душе разухабистый, балаганный стиль его режиссуры, далеко не все распознали в шумной, пестрой, намеренно «приземленной» эстетике Коляды художественную ценность и эстетическую цельность. Николай Коляда делал словно бы «народный театр»: реквизит покупал по выходным на вещевых рынках, живую жизнь не гримировал, общепризнанных иерархий не признавал, никаких высокомерных уроков публике не преподавал — и она откликалась на его спектакли искренними слезами и счастливым смехом.

Каждый год в январе «Коляда-театр» приезжал на московские гастроли, билеты на которые всегда были раскуплены заранее. Николай Коляда всегда сам приветствовал публику, продавал в фойе свои книги, общался со зрителями, устраивал специальные представления, на которых угощал собственноручно сваренным супом. Он был не просто «солнцем русской драматургии», как в шутку, но и не без серьезных оснований сам себя называл, но и одним из самых мятущихся, непредсказуемых и острых на слово персонажей театрального сообщества.

Беспокойный, чувствительный, любивший собирать вокруг себя людей, он умел шумно ссориться, невзирая на лица, и так же истово мириться. Было что-то в нем от русского юродивого, но с большой буквы, такого, что не постесняется сказать правду кому угодно и знает истинную цену и любви, и жалости.

В последние два года гастролей «Коляда-театра» в столице не было, после того как Коляда отказался заменить на московских показах своего ведущего артиста Олега Ягодина, поведение которого не понравилось каким-то чиновникам. Интересы театра для него были превыше всего, перед ними отступали даже его природные хитрость и практичность. Он и умер-то ради театра: на выпуске был спектакль, и Коляда сбежал из больницы, чтобы провести финальные репетиции. Билеты проданы, и на деньги от них нужно было заплатить артистам зарплату. После одной из репетиций его увезли обратно, но уже в реанимацию, из которой он не вышел. По странной прихоти судьбы спектакль называется «Орфей спускается в ад» и его премьеру сыграли в день смерти нашего великого современника.

Эсфирь Штейнбок