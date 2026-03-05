ФАС выявила картель при поставке медприборов на 3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Сайнокэ Трейд» и ООО «Диатэк». Их подозревают в картельном сговоре при поставке медицинских приборов на 3 млрд руб.

По данным ФАС, компании участвовали в закупках на поставку изделий для мониторинга уровня глюкозы для нужд министерств здравоохранения Амурской области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев. Антиконкурентное соглашение обнаружили при проведении конкурса по выбору контрагента для исполнения офсетных обязательств. Если их вина подтвердится, участникам картеля грозят административные штрафы.

В январе ФАС выявила картель на сумму 4,6 млрд руб. на торгах по поставке медицинских изделий. Торги проходили для нужд госучреждений Воронежской области. Административное дело возбудили против компаний ООО «Диафарм», ООО «Фарм-Групп», ООО «Айболит 36», ООО «М-Комплимед» и ООО «СВ-Фарм 36».

