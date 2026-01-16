ФАС выявила картель на рынке лекарств в Воронежской области на 4,6 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель на сумму 4,6 млрд руб. на торгах по поставке медицинских изделий. Торги проходили для нужд госучреждений Воронежской области, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

ФАС возбудила административное дело о нарушении антимонопольного законодательства против компаний ООО «Диафарм», ООО «Фарм-Групп», ООО «Айболит 36», ООО «М-Комплимед» и ООО «СВ-Фарм 36». При установлении вины участникам картеля в соответствии с КоАП грозят штрафы.