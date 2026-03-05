В Карабаше вернули отопление во все дома после аварии

В Карабаше 31 дом, который остался без отопления из-за прорыва трубопровода, подключили к системе. Об этом сообщил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Павел Титов.

Запускать тепло в дома после аварии начали с вечера 4 марта. К 11:30 5 марта и многоквартирные дома, и три социальных объекта подключены к системе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, авария произошла вечером 3 марта. Под отключение попали дома 2-го микрорайона на улицах Металлургов, Ключевой и Комсомольской. Там живут 3,8 тыс. человек. Это уже второй прорыв трубопровода за 2026 год в Карабаше. Первый произошел 21 января, оставив без тепла также 31 многоквартирный дом и несколько соцобъектов. Полностью восстановить работу домовых систем отопления удалось к вечеру 29 января. Возбуждены уголовные дела и по первой, и по второй аварии.

Виталина Ярховска