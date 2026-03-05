Роскомнадзор опроверг сообщения о новой DDoS-атаке

В Роскомнадзоре заявили о штатной работе сервисов ведомства и опровергли сообщения СМИ о сбое в работе официального сайта. Ранее появились публикации со ссылкой на Detector404.ru, согласно которым ресурсы РКН не работают.

«Ресурсы ведомства работают в штатном режиме, сбои в работе и DDoS-атаки не фиксируются, — заявили в ведомстве. — Сервис Detector404.ru не является достоверным источником информации и может использоваться для вброса фейков».

27 февраля информационные ресурсы Роскомнадзора и Минобороны России подверглись DDoS-атаке. 2 февраля в РКН сообщали, что атака продолжалась, однако опровергали сбой в работе своих сервисов.