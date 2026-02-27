Хакеры атаковали ресурсы РКН и Минобороны

Информационные ресурсы Роскомнадзора и Минобороны России подверглись DDoS-атаке. Атакующие серверы расположены преимущественно в России, а также в Китае, США, Нидерландах и Великобритании, сообщила пресс-служба РКН.

В РКН сообщили, что DDoS-атака началась 27 февраля в 09:11 мск. Помимо ресурсов Минобороны и РКН, хакеры атаковали инфраструктуру Главного радиочастотного центра (ФГУП «ГРЧЦ»). Скорость атаки достигает 36,9 млн пакетов в секунду, а мощность — 33 Гбит/с.

«Осуществляется сложная мультивекторная атака на разных сетевых уровнях, в том числе с имитацией действий пользователей»,— сообщили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отделили вредоносный трафик и направили на серверы очистки. Они пытаются локализовать источники атаки и места расположения ботнетов.

Днем 27 февраля сайт РКН перестал открываться. При попытке зайти на ресурс появлялось сообщение: «Веб-страница по адресу https://rkn.gov.ru/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу». Согласно сервису Down Detector, за сутки о сетевых сбоях на сайте РКН сообщили почти 400 пользователей.