РКН сообщил о стабильной работе сервисов даже при продолжающихся кибератаках

Кибератака на ресурсы Роскомнадзора продолжается, однако ее влияние на ведомство полностью исключается Национальной системой противодействия DDoS-атакам. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе РКН.

Роскомнадзор также опроверг сообщения СМИ о том, что ресурсы ведомства недоступны после DDoS-атаки. «Эта информация не соответствует действительности»,— уточнили в РКН.

Ресурсы Роскомнадзора подвергаются кибератакам с 27 февраля. Тогда скорость атаки достигла 36,9 млн пакетов в секунду, а мощность — 33 Гбит/с. По данным ведомства, атакующие серверы находятся преимущественно в России, а также в Китае, США, Нидерландах и Великобритании.