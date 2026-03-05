Axios: курды намерены атаковать Иран при поддержке ЦРУ и «Моссада»

Курдские формирования готовятся к возможному началу наступательной операции в северо-западной части Ирана при поддержке разведслужб США и Израиля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Формирования, которые, как уточняет Axios, планируют наступление на Иран, находятся вдоль границы Ирака и Ирана и насчитывают «тысячи военнослужащих». По словам источников, формирования иранских курдов получают поддержку от разведслужбы Израиля «Моссад» и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Axios пишет, что наступление на Иран со стороны курдов может усилить давление на иранские власти и спровоцировать восстание в стране, способное распространиться на другие части Исламской Республики. В публикации отмечается, что Израиль обещал курдам как содействие в военной деятельности, так и политическую поддержку образованию курдского региона в Иране в случае смены власти в стране.

«Проблема в том, что у иранских курдских фракций недостаточно военной мощи, и они могут в итоге стать пушечным мясом»,— заявил Axios израильский чиновник.

4 марта телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что ЦРУ ведет переговоры с курдскими формированиями об их вооружении, чтобы спровоцировать народное восстание в Иране. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла эту информацию. По ее словам, президент США Дональд Трамп не соглашался ни с одним подобным планом.