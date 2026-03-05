Bloomberg: Россия возобновила поставки нефти в Индию из-за эскалации в Иране

Согласно порталам отслеживания судов, два судна с российской нефтью, указавшие Восточную Азию в качестве пункта назначения, теперь направляются в Индию. Это свидетельствует о том, что Нью-Дели становится «все более склонным принимать эту нефть» по мере обострения конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

По данным компаний Kpler и Vortexa, на этой неделе в индийских портах ожидается разгрузка двух танкеров, перевозящих в общей сложности около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals. Нефть марки Urals, добываемая в Балтийском и Черном морях, всегда пользовалась большим спросом у индийских нефтеперерабатывающих заводов, но в этом году объемы поставок резко сократились из-за давления США с целью прекращения ее закупок.

Как следует из отчетов портового агента, судно Odune типа Suezmax вместимостью 730 тыс. баррелей 4 марта прибыло в Парадип на востоке Индии. Судно Matari типа Aframax вместимостью более 700 тыс. баррелей прибудет в Вадинар на западе Индии сегодня. Кроме того, судно Indri класса Suezmax, курсирующее в Аравийском море и сигнализирующее о направлении в Сингапур, на этой неделе резко повернуло на север в сторону Индии, имея на борту около 730 тыс. баррелей нефти марки Urals. Все три судна — Odune, Matari и Indri — в прошлом году попали под санкции Великобритании и Евросоюза.

В августе прошлого года американская сторона ввела дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии из-за закупок российской нефти. 7 февраля 2026-го президент США Дональд Трамп отменил дополнительные пошлины на товары. Взамен Индия обязалась отказаться от покупки российской нефти. Однако в начале марта Finanfial Times писала, что Индии рассматривает вариант увеличения закупок нефти в случае дефицита топлива за счет поставок энергоносителей из России.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы, расположенные в странах Персидского заливе. Иранская сторона перекрыла Ормузский пролив, из-за чего цены на нефть значительно выросли.

