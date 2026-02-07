США понизили пошлины на импорт из Индии после отказа от нефти из России

Президент США Дональд Трамп отменил дополнительную пошлину в размере 25% на товары из Индии. Взамен Индия обязалась отказаться от покупки российской нефти.

«Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт российской нефти, заявила, что будет закупать американскую энергетическую продукцию, и недавно заключила рамочное соглашение с США о расширении сотрудничества в области обороны на 10 лет»,— указано в документе (цитата по Bloomberg).

Обновленные тарифы на индийский импорт начнут действовать с 00:01 по Вашингтону (08:01 мск). После отмены дополнительной пошлины тарифная ставка на товары из Индии составила 18%.

Ранее США и Индия подписали рамочное соглашение о взаимовыгодной торговле. Согласно нему Нью-Дели отменяет или снижает пошлины на все промышленные американские товары, а Вашингтон — отменяет пошлины на некоторые индийские самолеты и авиационные комплектующие. Кроме того, Индия обязалась в течение пяти лет закупить у Соединенных Штатов энерготовары, самолеты и авиационные комплектующие, драгметаллы, технологическую продукцию и коксующийся уголь на $500 млрд.

США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии из-за закупок российской нефти 6 августа 2025 года.