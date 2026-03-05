С завода в Саратовской области взыскали более 50 млн рублей за неуплату экосбора

Работающее в Саратовской области ООО «Завод АИТ» не уплатило экологический сбор в установленный срок. Завод оштрафовали на 51 млн руб., сообщил Росприроднадзор.

При проверке отчетности предприятия за 2023 год выявили расхождение в данных об утилизации партии отходов второго класса опасности. Согласно первичному учету, завод утилизировал 90,76 тонны отходов, но в отчетности было задекларировано 519 тонн. Подтверждение утилизации 433 тонн представлено не было.

Предприятию назначили штраф в трехкратном размере неуплаченной суммы экосбора. Межрегиональное управление Росприроднадзора вынесло постановление по ст. 8.41.1 КоАП (неуплата в установленный срок экологического сбора). Суды трех инстанций признали штраф законным.

В апреле 2025 года Росприроднадзор оштрафовал ООО «Пензапромстекло» на 250 тыс. руб. за нарушение сроков уплаты экологического сбора. Росприроднадзор также хочет взыскать 123 млн руб. с Саратовводоканала за негативное воздействие на окружающую среду.