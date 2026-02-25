Росприроднадзор взыскивает 123 млн с Саратовводоканала за вред экологии

Арбитражный суд Саратовской области раскрыл суть иска межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям к МУПП «Саратовводоканал». Ведомство требует взыскать с коммунального предприятия 123,3 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду.

Заявление было подано 12 января. В иске указано, что вред природе оказан в результате работы на объекте НВОС-63-0164-000114-П в 2024 году. Речь идет о городской станции аэрации (ГСА) на ул. Томской,13 в Заводском районе Саратова. Ранее объект принадлежал «Концессиям водоснабжения-Саратов» (КВС-Саратов), указано на портале FREE-Eco.

Станция относится к первой категории по уровню вреда. Она выбрасывает в воздух марганец и его соединения, формальдегид, метан, хлор, аммиак и другие вещества. В воду — кадмий, ртуть, нефтепродукты, цианид-анион, свинец и прочие химические соединения.

В мае 2025 года «Саратовводоканал» заказывал разработку проектной документации по реконструкции ГСА на ул. Томской, 13. В июне был подписан контракт стоимостью 149,9 млн руб. с ярославским АО ГК «ЕКС».

Ранее, в 2017 году, водное хозяйство города передали в концессию ООО «КВС-Саратов», поскольку муниципалитет из-за финансовых проблем не мог выполнить принятые инвестпрограммы. Суммарный объем инвестиций по договору был предусмотрен в размере 13,4 млрд руб. Концессионер в феврале 2023 года начал спор о несостоятельности «Саратовводоканала». Кредиторские требования составляли более 32 млн руб. Однако КВС само не смогло реализовать инвестпрограмму и соглашение было расторгнуто в конце того же 2023 года. МУПП банкротом не признали, стороны заключили мировое соглашение.

В конце мая прошлого года прокуратура региона сообщила, что ООО «КВС-Саратов» попало под уголовное дело о халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Компания ненадлежащим образом и не в полном объеме исполнила обязательства по соглашению. В период с 2017-го по 2021 год КВС исполнила инвестпрограмму менее чем на 50%. Из заявленной суммы концессионер вложил только 2,8 млрд руб. При этом мэрия Саратова, уточняется в релизе, не принимала мер по принудительному расторжению договора. «Соглашение между сторонами расторгнуто 15 декабря 2023 года в обоюдном порядке и с условием выплатить обществу недополученные средства в размере свыше 1 млрд руб., что привело к причинению ущерба муниципальному образованию», — указывало надзорное ведомство.

