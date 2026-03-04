В Волгоградской области введен режим беспилотной опасности

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС РФ в приложении.

Спасатели просят граждан сохранять спокойствие. Также жителей призывают не подходить к окнам дома, а на улице избегать открытых участков.

В целях безопасности ограничена работа мобильного интернета. В экстренном случае звонить по номеру 112.

Последняя атака дронов на регион была вчера. В Тракторозаводском районе беспилотник попал в квартиру дома №6 на ул. Батова. Из-за взрывной волны выбило стекла в соседних квартирах и зданиях. Пострадали пять человек. Они находятся в отделении нейрохирургии. По данному факту СК начал расследование.

Также пострадали три частных дома в Среднеахтубинском районе. В Ворошиловском районе обломки БПЛА упали в нежилой зоне.

Нина Шевченко