Пострадавшие при атаке дронов волгоградцы находятся в нейрохирургии

Пять человек, которые пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Волгоград, сейчас проходят лечение в отделении нейрохирургии. Врачи оказывают им необходимую помощь, сообщили в облздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавшие от атаки дронов волгоградцы находятся в нейрохирургии

Фото: Архив ИА «Общественное мнение» Пострадавшие от атаки дронов волгоградцы находятся в нейрохирургии

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

В ведомстве уточнили, что после падения БПЛА ранения получили две девушки 1994 г. р. и 2007 г. р., две женщины 1953 г. р. и 1967 г. р. и мужчина 2004 г. р. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Глава региона Андрей Бочаров ранее уточнил, что в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения в трех районах. В Тракторозаводском БПЛА попал в квартиру дома по ул. Батова, 6. Взрывная волна выбила окна в соседних квартирах и зданиях рядом. В Среднеахтубинском районе дроны повредили три частных дома. В Ворошиловском районе БПЛА упал в нежилой зоне.

Марина Окорокова