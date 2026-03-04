Издержки санкционной войны

Аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) обновили результаты исследования компаний обрабатывающей промышленности в части сравнения прогнозов влияния санкций в апреле 2022 года с реальностью в феврале 2026 года (сравнение с 2025-м см. в “Ъ” от 7 апреля 2025 года). «Основным следствием четырех лет санкционной войны для российской промышленности стала проблема поиска альтернативных поставщиков на территории РФ. Оценки распространенности этой проблемы в ходе наших регулярных опросов постепенно росли и в 2026 году оказались ближе всего к прогнозам апреля 2022 года»,— описывают авторы опросов основной результат прекращения импорта из «недружественных стран» и ухода западных компаний для респондентов в обрабатывающем секторе (см. график). Вторым по значимости следствием стал рост издержек, на что указывают 47% компаний против 60% годом ранее. Фактор «существенного изменения технологических цепочек из-за невозможности заменить импортные комплектующие и сырье» в 2026 году достиг максимума упоминаний всех волн соответствующих опросов ИНП РАН, сравнявшись с прогнозами 2022 года.

Позитивными результатами санкционной войны, которые, как отмечают аналитики института, «существенно уступают масштабным "минусам"», оказался, например, «уход с рынков конкурирующего импорта» (отметили 29% в 2026 году против 26% в 2022-м), однако «рост импортозамещающего спроса на продукцию» и наем работников под такой рост стали менее значимыми — 29% против 36% и 7% против 9% соответственно.

На этом фоне снижение качества и конкурентоспособности российской продукции из-за санкций достигло в 2026 году максимальной распространенности и вышло на уровень прогнозов 2022 года — 27%. Проблемы эксплуатации импортного оборудования, поиска альтернативных поставщиков в дружественных странах и замены импортных комплектующих, вызывавшие сильные опасения в 2022 году, к 2026 году снизили свое негативное влияние на российскую промышленность в два раза — до 21%, 19% и 17% соответственно.

Заметим, по оценкам ИНП РАН, в феврале 2026 года на фоне снижения прогнозов спроса и выпуска инвестиционные планы предприятий после декабрьского сокращения пессимизма с минус 38 до минус 24 пунктов за первые два месяца 2026 года снизились до минус 35 пунктов и почти вернулись к пессимизму ноября 2025 года — худшему значению показателя с кризиса 2008–2009 годов.

