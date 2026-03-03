В ЕС допустили возврат к обсуждению запрета газа РФ из-за конфликта в Иране

Военные удары США и Израиля по Ирану, а также ответные атаки Тегерана могут вновь поднять в Евросоюзе дебаты о запрете российского газа. Об этом заявил министр энергетики Норвегии Терйе Осланд.

Министр энергетики Норвегии Терйе Осланд

Фото: Martin Meissner / Pool / Reuters

Фото: Martin Meissner / Pool / Reuters

«ЕС четко заявлял о намерении освободиться от российской нефти и газа, однако события последних трех-четырех дней оказались непростыми», — сообщил министр на конференции в Осло (цитата по Reuters). «С учетом нынешней геополитической ситуации, полагаю, эта дискуссия возобновится»,— добавил он.

2 марта советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что Иран будет уничтожать суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив. Из-за этого газ в Европе впервые с января 2023 года превысил $750 за 1 тыс. куб. м. В прошлом месяце Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года.

Операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. В числе целей назывались остановка ядерной программы, удары по военно-промышленному комплексу и флоту. В ходе атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп допустил возможность наземной операции.