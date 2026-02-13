Еще по 0,5

Всплеск инфляции начала года не смог прервать цикл смягчения денежно-кредитной политики ЦБ — ключевая ставка на заседании регулятора снижена с 16% до 15,5%. Причиной этого могло стать желание властей немого «подтолкнуть» охлаждающуюся российскую экономику. Январский же скачок инфляции из-за роста налогов ЦБ посчитал разовым фактором, признав, впрочем, что полностью оценить влияние повышения НДС на темпы роста цен удастся не ранее чем по итогам первого квартала.

По итогам заседания совета директоров 13 февраля Банк России продолжил осторожное смягчение денежно-кредитной политики. Снижение ставки еще на 50 базисных пунктов, с 16% до 15,5% годовых, стало уже шестым подряд: после сокращения с пикового значения в 21% на один процентный пункт в июне, на два — в июле, еще на один — в сентябре и на полпункта — в октябре и декабре.

На этот раз решение, судя по опросам, оказалось неожиданным для большинства аналитиков, многие (напуганные осторожной декабрьской риторикой ЦБ и последовавшим январским скачком инфляции) ждали сохранения ставки.

Как выяснилось после заседания, пауза в смягчении ДКП действительно также рассматривалась в качестве второго варианта. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, члены совета директоров, желавшие сохранения ставки, говорили, что данные об инфляции за декабрь и январь «достаточно зашумлены» и следует убедиться в устойчивости движения инфляции к целевым 4%.

Отметим, что на момент принятия решения о ставке и последующей пресс-конференции главы ЦБ данные Росстата об инфляции в январе еще не были обнародованы (это произошло 13 февраля в 19:00 мск), но, по всей видимости, уже были доступны регулятору. Зафиксированный статведомством рост потребительских цен на 1,62% в январе действительно выглядит несколько пугающе после декабрьских 0,32%. Такой скачок обеспечили повышение НДС, сильное подорожание овощей-фруктов из-за выросших в морозы издержек тепличных хозяйств на отопление, а также вызванный увеличением акцизов рост цен на бензин, табак и алкоголь.

Однако в ЦБ считают, что все эти факторы разовые. На 9 февраля годовая инфляция находилась на уровне 6,3%, что ниже ожидавшихся регулятором на начало года 6,5–7%. «Инфляционная динамика в целом развивается в рамках этого сценария, просто мы пришли к текущей точке не плавно, а через замедление в ноябре-декабре и последующее ускорение в январе»,— пояснила Эльвира Набиуллина. Поскольку такое перераспределение привело к более низкой инфляции в 2025 году, ЦБ на пятничном заседании (оно было опорным) повысил прогноз по ней на конец 2026-го с 4–5% до 4,5–5,5%. Ожидания по росту экономики на этот год при этом оставлены неизменными — 0,5–1,5%. 2025 год, напомним, согласно оценке Росстата, завершен с приростом ВВП в 1%.

Возможно, именно продолжающееся охлаждение экономики не позволило ЦБ сделать паузу в смягчении ДКП, несмотря на неоднозначность ситуации с ростом цен.

Ведь как признала Эльвира Набиуллина, точные оценки о влиянии НДС на инфляцию и о наличии вторичных эффектов от его повышения можно будет сделать не ранее чем по итогам первого квартала. В январе инфляционные ожидания населения не отреагировали на повышение НДС, «но полностью исключать такие эффекты в ближайшие месяцы мы не можем», сказала председатель ЦБ.

При этом опубликованная 11 февраля Центробанком оценка бизнес-климата в январе (по опросам компаний основных секторов) фиксирует ухудшение показателей до минимальных значений 2022 года, главным образом — из-за снижения текущих оценок спроса и выпуска (см. “Ъ” от 12 февраля). Данная Эльвирой Набиуллиной оценка текущего состояния дел в экономике была, впрочем, сдержанной: «ключевые тенденции в целом остаются прежними», «экономическая активность перешла к более умеренным темпам роста».

Осторожно были оценены и риски для ДКП со стороны испытывающего трудности с доходами федерального бюджета. При этом прогноз одного из его ключевых параметров — средней цены на нефть Urals — Банк России значительно ухудшил, с $55 до $45 за баррель. Риски, связанные с ценами на нефть, регулятор назвал «существенными» (в январе, напомним, по данным Минэкономики, Urals стоила в среднем $41 за баррель, см. “Ъ” от 5 февраля).

В завершение ЦБ в своем релизе дал весьма мягкий сигнал на будущее, заявив, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий». На прошлом заседании сигнал был жестче — речь шла не о продолжении снижения, а лишь о принятии «дальнейших решений» по ставке. «Сейчас у нас больше уверенности в том, что мы можем продолжить снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях»,— сказала Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание ЦБ по ставке — 20 марта.

Вадим Вислогузов