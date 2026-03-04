Минобороны Израиля: операция в Иране планировалась на середину года

США и Израиль изначально планировали провести военную операцию в Иране в середине года. Но из-за развития событий внутри республики ее перенесли на февраль. Об этом сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац

Фото: Thanassis Stavrakis, File / AP, Thanassis Stavrakis / AP Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац

Фото: Thanassis Stavrakis, File / AP, Thanassis Stavrakis / AP

«Операция (в Иране.— “Ъ”) была запланирована на середину года, но в связи с развитием событий и обстоятельствами, в первую очередь с тем, что произошло внутри Ирана, и позицией президента США (Дональда Трампа.— “Ъ”), а также с возможностью провести здесь комбинированную операцию возникла необходимость перенести все на февраль»,— сообщил господин Кац (цитата по ТАСС).

США и Израиль начали операцию в Иране 28 февраля. Иран отвечает ударами по Израилю и американским базам в странах Ближнего Востока. Сегодня глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новом этапе военной операции. Ее цель — взять под полный контроль небо над Ираном. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн добавил, что США начнут наносить удары на «более значительную глубину» территории республики. Советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер заявил, что Иран готов продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно».