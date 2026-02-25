На суде в Ростове защита экс-замгубернатора Гончарова попросила пересмотреть дело

Адвокаты бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова повторно выступили с ходатайством о возвращении дела на пересмотр. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Обвинительное заключение содержит только абстрактные и общие формулировки, оно не конкретизировано. Квалификация выполнена неверно, что подтверждает лишь низкое качество следствия»,—отметил адвокат.

Следующее заседание назначили на 4 марта.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в январе в Октябрьском райсуде начался процесс по уголовному делу в отношении бывших чиновников правительства Ростовской области Виктора Гончарова, Константина Рачаловского и Ольги Горбаневой, а также известного в регионе бизнесмена Вадима Ванеева. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По версии следствия, восемь лет назад чиновники способствовали выдаче субсидий принадлежавшей господину Ванееву ГК «Евродон», которая занималась в регионе производством индейки и утки. Однако финансовое положение компании не позволяло получать такие меры поддержки. По оценкам следователей, сумма нанесенного бюджету ущерба превышает 155 млн руб. Виктор Гончаров свою вину не признает, в отличие от трех других фигурантов дела.

Мария Хоперская