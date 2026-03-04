Софья Донская после ухода из нижегородского минфина перешла в депфин Москвы

Бывший заместитель министра финансов Нижегородской области Софья Донская стала работать в департаменте финансов Москвы. По данным с сайта департамента, она возглавила управление финансов образования, молодежной политики, культуры и СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство экономики и финансов Московской области Фото: Министерство экономики и финансов Московской области

В нижегородском минфине Софья Донская работала много лет. В 2016 году она уезжала на работу в проектный офис Национальной технологической инициативы, затем работала в минфине Московской области, а в 2024 году вернулась в нижегородский минфин. Но в ноябре 2025 года она ушла из нижегородского министерства после конфликтной ситуации с губернатором.

На ее место в марте 2026 года назначили Юлию Альшину.

Галина Шамберина