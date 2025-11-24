Софья Донская покинула пост замминистра финансов Нижегородской области

Заместитель министра финансов Нижегородской области Софья Донская покинула должность с 20 ноября 2025 года. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в региональном министерстве кадровой политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство экономики и финансов Московской области Фото: Министерство экономики и финансов Московской области

Согласно информации министерства, госпожа Донская ушла по собственному желанию после отпуска.

Как писал «Ъ-Приволжье», уход Софьи Донской может быть связан с конфликтной ситуацией, произошедшей на рабочем совещании с губернатором Глебом Никитиным: глава региона в ответ на ее замечание сказал, что в правительстве она больше не работает.

В правительстве области эту информацию комментировать не стали, официально сообщив, что с 21 октября замминистра финансов была в отпуске.

В нижегородском минфине Софья Донская работала много лет. В 2016 году она уезжала на работу в проектный офис Национальной технологической инициативы, затем работала в минфине Московской области, а в 2024 году вернулась в нижегородский минфин.

Галина Шамберина