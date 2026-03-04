Новым замглавы нижегородского минфина назначена Юлия Альшина
Юлия Альшина назначена на вакантную должность заместителя министра финансов Нижегородской области. Она приступила к обязанностям с 2 марта, сообщили «Ъ-Приволжье» в минфине.
Заместитель министра финансов Нижегородской области Юлия Альшина
Фото: администрация Сарова
Ранее Юлия Альшина возглавляла департамент финансов закрытого города Сарова. Всего в саровской администрации она проработала более 20 лет.
Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре 2025 года из минфина уволилась заместитель руководителя Софья Донская. Этому предшествовала конфликтная ситуация, произошедшая с губернатором на рабочем совещании.
Всего у министра Ольги Сулимы четыре заместителя.