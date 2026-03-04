Новым замглавы нижегородского минфина назначена Юлия Альшина

Юлия Альшина назначена на вакантную должность заместителя министра финансов Нижегородской области. Она приступила к обязанностям с 2 марта, сообщили «Ъ-Приволжье» в минфине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра финансов Нижегородской области Юлия Альшина

Фото: администрация Сарова Заместитель министра финансов Нижегородской области Юлия Альшина

Фото: администрация Сарова

Ранее Юлия Альшина возглавляла департамент финансов закрытого города Сарова. Всего в саровской администрации она проработала более 20 лет.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре 2025 года из минфина уволилась заместитель руководителя Софья Донская. Этому предшествовала конфликтная ситуация, произошедшая с губернатором на рабочем совещании.

Всего у министра Ольги Сулимы четыре заместителя.

Галина Шамберина