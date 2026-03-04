За два дня с Ближнего Востока вывезли 6 тыс. россиян

За 2 и 3 марта авиакомпании перевезли с Ближнего Востока в Россию 6 тыс. пассажиров на 34 рейсах. Об этом рассказали в Минтрансе РФ. Ведомство ожидает, что сегодня прибудут еще 7,1 тыс. человек на 34 рейсах.

Как сообщил Минтранс, график рейсов сформировали до 7 марта. Пассажиры будут вылетать согласно очередности перебронирования купленных ранее авиабилетов. Минтранс и Росавиация находятся в контакте с властями стран Ближнего Востока и координируют работу авиакомпаний по вывозу граждан России, заявили в ведомстве. По оценке министерства, для завершения перевозок потребуется еще около 10 дней.

Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить до 7 марта продажу билетов в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ, отмечается в публикации.

По данным Ассоциации туроператоров, за два дня из стран Ближнего Востока, где с 28 февраля идут боевые действия, было вывезено около 10% российских туристов. Сегодня утром в Москву прибыл рейс «Аэрофлота» из Абу-Даби с 427 пассажирами. 3 марта из Дубая, Омана и Саудовской Аравии в Россию вылетело 6 авиарейсов, которые перевезли 2,8 тыс. человек. На 4 марта запланировано 7 рейсов российских авиакомпаний из ОАЭ в Москву, Краснодар, Екатеринбург и Сочи.