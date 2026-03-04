Путин призвал адаптировать среднее и высшее образование под нужды экономики

Программы высшего и среднего образования должны быть адаптированы под запросы национальной экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

Владимир Путин отметил, что один из приоритетов в образовательной сфере — модернизация техникумов и колледжей с учетом спроса компаний на квалифицированных специалистов. «Программы и среднего, и высшего образования должны быть адаптированы под запросы национальной экономики, наших предприятий, бизнеса, в том числе они должны учитывать высокую динамику рынка труда, давать возможность в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки»,— отметил президент (цитата по пресс-службе Кремля).

В декабре 2025 года господин Путин анонсировал завершение подготовки Стратегии развития образования в России до 2036 года. Ее с 2024 года разрабатывает правительство. Очередной проект стратегии был представлен летом прошлого года. Во время дальнейшего обсуждения выяснилось, что у чиновников и экспертов нет единого мнения о целях отечественного образования. Одни утверждают, что необходимо готовить кадры для потребностей экономики, а другие считают самым важным воспитание личности и правильного мировоззрения.

