Путин потребовал не допустить появления в России людей-автоматов

Президент России Владимир Путин заявил, что новые технологии требуют переосмысления существующей системы образования и разработки новых программ обучения. По его словам, в стране нельзя допустить, чтобы часть общества умела только «кнопки нажимать».

«Ни в коем случае нельзя допустить ситуацию, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать. Это очень важная задача для системы образования и подготовки и переподготовки кадров»,— сказал Владимир Путин на заседании Государственного совета (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин утверждает, что «нельзя жить по старинке». Однако, как отметил он, россиянам важно сохранить «фундаментальные основы» системы образования. Среди них — формирование творческого и аналитического мышления у школьников и студентов, а также способность «критически оценивать» то, что генерирует искусственный интеллект.

Президент анонсировал завершение подготовки Стратегии развития образования в России до 2036 года, разработкой которой занимается правительство. В рамках Стратегии господин Путин попросил уделить внимание вопросам, связанным с переходом на принципы, которые позволят каждому человеку быть востребованным в условиях внедрения искусственного интеллекта.