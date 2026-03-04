Посол Ирана: удар США по школе для девочек был жертвоприношением культу Эпштейна

Ракетный удар по школе для девочек на юге Ирана мог быть связан с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил посол Исламской Республики в Белоруссии Алиреза Санеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алиреза Санеи

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Алиреза Санеи

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Это может быть связано с культом Эпштейна,— сказал посол на пресс-конференции (цитата по ТАСС).— Возможно, это они проводили какой-то обряд для принесения детей в жертву».

Дипломат напомнил, что «на остров Эпштейна привозили детей из разных стран», их насиловали, а потом «они приносили жертву духу дьявола». Господин Санеи напомнил, что школа попала под удар в первый день совместной американо-израильской операции. «Чтобы принести в жертву детей для своего успеха»,— полагает посол Ирана.

В результате удара по школе в иранском Минабе погибли более 170 человек. Похороны жертв состоялись накануне, траурные мероприятия посетили тысячи иранцев. Армия обороны Израиля заявила сегодня, что продолжает проверять информацию об ударе по школе. Глава Пентагона Пит Хегсет также сообщил о проведении расследования. При этом он подчеркнул, что американская армия никогда не выбирает гражданские объекты в качестве целей.