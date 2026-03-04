Двух застройщиков Удмуртии обвиняют в мошенничестве на 57 млн рублей

Региональный следком предъявил семейной паре застройщиков обвинение в крупном мошенничестве (ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы). Общая сумма ущерба превысила 57 млн руб., а пострадавших насчитывается 23 человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемые с декабря 2023 года по июль 2024-го были руководителями двух частных компаний по строительству малоэтажных домов. К ним обращались граждане для выбора подходящего варианта дома и заключали договор подряда, передавая обвиняемым все необходимые денежные средства.

«Некоторые потерпевшие ради этого оформляли в банках ипотечный кредит»,— добавили в сообщении.

Получив деньги, обвиняемые создавали видимость работы — заливали фундамент, но позже строительство прекращалось. Они продлевали сроки сдачи объектов «под различными предлогами», оставляя клиентов без дома и без денег.

Противоправную деятельность пресекли оперативники МВД республики. Сейчас проводится комплекс следственных действий и экспертиз для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, это не первый случай обмана со стороны застройщиков в сфере индивидуального жилищного строительства. Так, на протяжении всего прошлого года в Удмуртии устраивали митинги пострадавших от недобросовестных девелоперов. 28 января прошло их пятое собрание. Тогда на митинг вышло около 20 человек.

По статистике, жертвами недобросовестных застройщиков в Удмуртии стало около 120 семей, общий ущерб превышает 500 млн руб.

Одно из самых громких уголовных дел в сфере ИЖС в Удмуртии связано с застройщиком «Снип-Строй», от которого, по данным следствия, пострадало 60 жителей республики. Предполагаемый ущерб — около 166 млн руб. Руководитель компании находится под арестом.

Подробнее о ситуации с пострадавшими читайте в материале «Бездомный полк Удмуртии».

Владислав Галичанин