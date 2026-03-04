В СИЗО суд отправил экс-главу КСП Кызыла по делу о мошенничестве

Кызылский горсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу экс-председателю контрольно-счетной палаты (КСП) Кызыла Кежику-оол Тулушу. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, чиновник, имея полномочия по распоряжению муниципальным жильем, в 2021-2022 годах незаконно передал два жилых помещения своим сестрам. Ущерб городскому бюджету правоохранители оценивают в размере 7 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле прошлого года по требованию прокуратуры были досрочно прекращены полномочия Кежик-оола Тулуша на посту председателя КСП Кызыла. Официальной формулировкой увольнения стала «утрата доверия за совершение коррупционного правонарушения».

По информации надзорного ведомства, чиновник не представил декларацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи за 2024 год. Кежик-оол Тулуш возглавил КСП Кызыла в 2023 году. До этого, в ноябре 2018 года, он был назначен первым заместителем мэра Кызыла по экономике и финансам.

Александра Стрелкова