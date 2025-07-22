Главу КСП Кызыла уволили в связи с утратой доверия

По требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Кызыла Кежик-оола Тулуша. Официальной формулировкой увольнения чиновника названа «утрата доверия за совершение коррупционного правонарушения».

По информации прокуратуры Республики Тыва, председатель КСП не представил декларацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и на членов семьи за 2024 год. «В целях устранения выявленных нарушений и привлечения должностного лица к установленной законом ответственности прокурором города в адрес главы — председателя хурала представителей города Кызыла внесено представление»,— рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель республиканской прокуратуры Сайзана Ооржак.

Рассмотрев представление надзорного ведомства, депутаты муниципального парламента досрочно прекратили полномочия руководителя КСП в связи с утратой доверия.

Кежик-оол Тулуш возглавил КСП Кызыла в 2023 году.

Илья Николаев