Главным архитектором Курской области стал Михаил Резниченко
Заместителем министра градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Курской области и главным архитектором региона стал Михаил Резниченко. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
Михаил Резниченко
Фото: со страницы Михаила Резниченко в соцсети
С 2021 года господин Резниченко занимал должность главного архитектора Курска. В 2025 году стал врио заместителя министра приоритетных проектов развития территорий и туризма региона. В октябре губернатор Александр Хинштейн упразднил ведомство.
Пост главного архитектора и врио министра архитектуры и градостроительства Курской области занимал Сергей Чернов. Он ушел в отставку 11 апреля. С 12 апреля его обязанности перешли к заместителю Галине Концедаловой.
