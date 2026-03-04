Главным архитектором Курской области стал Михаил Резниченко

Заместителем министра градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Курской области и главным архитектором региона стал Михаил Резниченко. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Резниченко

Фото: со страницы Михаила Резниченко в соцсети Михаил Резниченко

Фото: со страницы Михаила Резниченко в соцсети

С 2021 года господин Резниченко занимал должность главного архитектора Курска. В 2025 году стал врио заместителя министра приоритетных проектов развития территорий и туризма региона. В октябре губернатор Александр Хинштейн упразднил ведомство.

Пост главного архитектора и врио министра архитектуры и градостроительства Курской области занимал Сергей Чернов. Он ушел в отставку 11 апреля. С 12 апреля его обязанности перешли к заместителю Галине Концедаловой.

О том, как Александр Хинштейн реорганизовал структуру правительства Курской области, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова