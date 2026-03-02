Власти Ирана отказались от новых переговоров с США

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами.

Об этом политик написал в соцсети X в ответ на сообщение The Wall Street Journal, в котором утверждалось, что господин Лариджани предпринял попытку возобновить диалог с Вашингтоном. По информации издания, он передал инициативу о возобновлении дипломатических консультаций через Оман.

До этого о начале новых переговоров с Ираном заявлял президент США Дональд Трамп. При этом он не уточнил, кто именно из иранского руководства участвует в переговорах и какие темы на них обсуждаются.