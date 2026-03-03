Противники Тегерана спускаются с небес на землю

Командование США объявило о переброске на Ближний Восток дополнительных сил, включая военный персонал и тактическую авиацию. Это произошло на четвертый день войны с Ираном, которую США и Израиль начали 28 февраля. Пентагон заявил, что пытается предотвратить распространение боевых действий за пределы границ Исламской Республики. Но на деле конфликт давно вышел за эти границы. 3 марта Иран атаковал новые объекты на территории своих соседей по Ближнему Востоку и открыто указал на готовность бить по их гражданской инфраструктуре. Президент США Дональд Трамп уверяет, что операция против Ирана опережает все графики, но в то же время допускает ввод в страну сухопутных сил. А это означает, что война с Тегераном оказалась не такой, как ее планировали в США и Израиле. При этом у израильской стороны уже возникают сомнения в готовности Вашингтона к затяжной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иран расширяет диапазон своих ударов, пытаясь склонить ближневосточных соседей к давлению на Вашингтон, с тем чтобы он заканчивал войну (на спутниковом снимке: саудовский НПЗ в Рас-Таннуре, подвергшийся атаке беспилотников)

Спуститься с неба Пентагон отправляет на Ближний Восток дополнительные силы, включая военный персонал и тактическую авиацию, заявил вечером в понедельник, 2 марта, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. «Не хочу говорить о конкретных цифрах, потому что это может дать наводку противнику»,— пояснил он, выступая на брифинге в Министерстве войны. Однако он сообщил, что Вашингтон «почти достиг желаемого уровня с точки зрения общей боевой мощи и общей боеспособности». Однако оперативная ситуация постоянно меняется. Изменения могут произойти и в готовности США к сухопутной операции, дал понять генерал. Намек на возможный ввод сухопутных сил в Иран сделал в тот же день и Дональд Трамп. «У меня нет страхов по поводу отправки наземных частей,— сказал американский лидер, общаясь с газетой The New York Post.— Обычно все президенты говорят: "Наземных войск не будет". Я так не говорю — я говорю: "Вероятно, они не понадобятся"». Но все зависит от оперативной необходимости, отметил глава Белого дома. «Президент рассматривает все варианты,— подтвердил госсекретарь Марко Рубио, прибыв 2 марта на посвященный Ирану закрытый брифинг в Конгрессе.— Он никогда ничего не исключает». Вашингтон, со слов главы американской дипломатии, готов к использованию сухопутных войск в рамках операции. Впрочем, имеются признаки того, что на территории Ирана уже действуют иностранные силы. По данным канала «Аль-Арабия», в ночь на 3 марта Израиль высадил в Исламской Республике свои подразделения специального назначения, действующие в координации с разведслужбой «Моссад». Что было целью их миссии, канал не уточняет. Однако известно, что в прошлом году, во время 12-дневной войны с Ираном, израильская сторона всерьез рассматривала отправку своего спецназа в Иран для уничтожения ядерной инфраструктуры Исламской Республики. К четвертому дню войны МАГАТЭ подтвердило, что некоторые объекты ядерной промышленности Ирана подверглись американо-израильским ударам, хотя в первые дни войны эти промышленные центры оставались почти нетронутыми. «На основании последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ подтверждает недавние повреждения наземных зданий иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе»,— сообщило агентство в соцсети X. Разрушения в ночь на 3 марта были зафиксированы и на территории завода в Исфахане, который является важнейшим элементом ядерной программы Ирана. Израиль и США атаковали Иран. Четвертый день Читать далее При этом Израиль значительно расширил список своих целей. Так, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) в Тегеране, объяснив это тем, что IRIB «призывала к уничтожению Израиля и применению ядерного оружия», а также стимулировала «репрессии в отношении иранского населения». Кроме того, бомбардировки 3 марта затронули здание резиденции иранского президента и офис Высшего совета национальной безопасности. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ночь на 3 марта пресс-служба ЦАХАЛа проинформировала, что ее авиация расширила контроль над воздушным пространством в западной части Ирана. Что касается востока Исламской Республики, то, как свидетельствуют спутниковые снимки, он пока не сталкивался с полномасштабными бомбардировками. США дали понять, что интенсивность ударов в ближайшие дни будет нарастать. «Следующий этап будет еще более жестким, чем сейчас»,— пообещал господин Рубио.

На кону регион Генерал Кейн заявил, что основная цель США — не допустить, чтобы война вышла за иранские границы. Но в действительности Тегерану уже удалось распространить боевые действия на территорию соседей. Именно поэтому 3 марта Госдепартамент призвал всех американских граждан, находящихся в странах Ближнего Востока и Северной Африки, безотлагательно покинуть регион. «Госдепартамент настоятельно призывает американцев немедленно выехать из перечисленных стран, используя доступные коммерческие виды транспорта, в связи с серьезными рисками для безопасности»,— написала в соцсети X помощник госсекретаря Мора Намдар. В число опасных для американцев стран попал не только Израиль, но и Египет. Иран уже который день расширяет диапазон своих ударов по Ближнему Востоку, пытаясь, очевидно, склонить своих соседей к давлению на Трампа, с тем чтобы он заканчивал войну. Саудовская Аравия сообщила, что утром 3 марта два иранских беспилотника атаковали посольство США в Эр-Рияде, вызвав пожар. «Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает и отвергает нападение Ирана на здание посольства США»,— заявил саудовский МИД в социальной сети X. Спустя считаные часы в дипломатическом квартале Эр-Рияда произошли новые взрывы. Саудовский правящий дом заявил о своем праве на ответные действия. «Если американские военные укрываются в отелях и прячутся там, то это не является поводом или причиной, чтобы Иран отказался от атаки на них»,— откровенно заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в эфире государственного телевидения. Со своей стороны, советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пообещал уничтожать любой флот, вошедший в Ормузский пролив — главную транспортную артерию региона. «Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть регион»,— сказал он.

Израиль может остаться в одиночестве Израиль 3 марта впервые с 2024 года объявил о начале сухопутной операции в Ливане, где действует спонсируемая Ираном шиитская группировка «Хезболла». Это стало ответом на продолжающиеся с ее стороны ракетные пуски. Как проинформировал министр обороны Израиля Исраэль Кац, ЦАХАЛ получил указание «продвинуться и взять под контроль дополнительные господствующие высоты в Ливане с целью предотвратить обстрелы израильских приграничных населенных пунктов». «ЦАХАЛ продолжает активно действовать против целей "Хезболлы" в Ливане. Эта террористическая организация платит и будет платить высокую цену за обстрелы Израиля»,— подчеркнул глава военного ведомства. Ливанская армия не стала мешать израильтянам. Вооруженные силы республики в тот же день передислоцировались из граничащих с Израилем районов на базы, расположенные севернее. Израиль считает «Хезболлу» важнейшей частью иранской «оси сопротивления». В эфире американского канала Fox News израильский премьер Биньямин Нетаньяху повторил свой давний тезис о том, что 95% проблем на Ближнем Востоке связаны с Ираном и что крах иранского режима приведет регион к процветанию и заключению новых мирных соглашений между Израилем и арабскими странами. Вот почему США и Израиль и ставят своей целью отстранение от власти иранской верхушки, сказал израильский премьер. Тем временем в Израиле растет беспокойство по поводу того, что у Дональда Трампа не хватит ресурсов и решимости на затяжную военную кампанию, хотя сам он утверждает обратное. «У нас практически неограниченный запас вооружения,— написал Трамп в соцсети Truth Social.— Войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!)». Американский лидер добавил, что у США есть и большие запасы «дополнительного высококачественного оружия», но оно, по словам президента, хранится в отдаленных странах. Впрочем, по информации издания Al-Monitor, многие израильские дипломаты и военные говорят, что не могут полностью полагаться в войне на союзничество с США, которые находятся под действием ряда сдерживающих факторов. В их числе — рост цен на нефть, спровоцированный ответными действиями иранцев. «Больше всего мы опасаемся именно этого,— цитирует Al-Monitor одного из своих собеседников.— Трамп сосредоточен на фондовом рынке. Он не хочет слабого доллара, он не хочет дорогих товаров». Кроме того, рассуждают израильтяне, война с Ираном не получила в США общественной поддержки. Экс-посол РФ в Тегеране Александр Марьясов о плане США и Израиля по свержению власти в Иране Отсутствие поддержки войны с Ираном и понимания ее причин большинством американцев демонстрируют все последние опросы общественного мнения в США. Самое решительное неприятие вызывает идея отправки в Иран сухопутных войск (в ходе опроса, проведенного телекомпанией CNN, ее поддержали лишь 12% респондентов, в то время как 60% выступили против). На этом фоне представители администрации Дональда Трампа пытаются убедить граждан в том, что война была неизбежна. Последнюю версию обоснования атаки в беседе с журналистами изложил госсекретарь Марко Рубио: «Мы знали, что если Иран подвергнется атаке — а мы понимали, что он подвергнется атаке,— тогда он сразу же обрушится на нас. И мы не собирались сидеть и ждать, когда нам прилетит. В Министерстве войны (США.— “Ъ”) сочли, что, если бы мы ждали, когда Иран ударит по нам первым — после того как сам подвергнется атаке, не с нашей стороны, а со стороны Израиля — так вот если бы мы ждали, когда Иран ударит по нам первым, мы понесли бы куда больше потерь». Вряд ли, правда, такое объяснение кого-то в чем-то убедит.

Нил Кербелов