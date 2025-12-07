Трижды в Америке

«Интер Майами» со счетом 3:1 на своем поле обыграл «Ванкувер Уайткэпс» в финале play-off североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Ее кубок покорился команде из Флориды впервые. Этот успех, кажется, был бы невозможен без одного из величайших футболистов всех времен Лионеля Месси. В финале он не забил, но стал одним из главных творцов успеха, отдав две результативные передачи и начав еще одну голевую атаку своего клуба. Для аргентинца этот трофей стал 48-м в карьере и третьим — после переезда в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тадео Альенде (слева) и Лионель Месси

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters, Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters

После финального свистка, возвестившего о победе «Интер Майами» в финале MLS, на поле Chase Stadium было сложно найти самого счастливого человека. Многовато было лучезарных улыбок. Вот Жорди Альба и Серхио Бускетс. Они долго играли с Лионелем Месси за «Барселону», воссоединились с ним в США, а теперь красиво завершили свои игровые карьеры. Вот Хавьер Маскерано. Он тоже успел побыть одноклубником великого аргентинца; теперь — главный тренер. Это сейчас он спокойно дает интервью, а несколько минут назад скакал, празднуя третий гол своей команды, снявший все вопросы о победителе финала. Вот, наконец, Дэвид Бекхэм — совладелец и президент клуба. И он светится, общаясь с журналистами.

Сам Лионель Месси, без которого никакого карнавала, вероятнее всего, не было бы, тоже улыбался. Но он был по обыкновению скромен: выглядел так, будто ничего и не случилось вовсе. Для него это был 48-й командный трофей в карьере и третий после того, как он решил покинуть европейский футбол, предпочтя возвращению в «Барселону» и безумным деньгам одного из саудовских клубов переезд в США.

За два с половиной года Месси, из-за которого за MLS — посредственным с сугубо спортивной точки зрения турниром — начали следить во всем мире, успел выиграть с «Интером» два трофея.

При нем основанная совсем недавно, в 2018 году, команда быстро трансформировалась из аутсайдера лиги в одного из ее фаворитов. Не хватало главного — победы в play-off. Однако и эта вершина покорилась быстро.

На пути к финалу «Интер» не встретил серьезного сопротивления. В решающем матче первого раунда он разнес «Нэшвилл» — 4:0. В четвертьфинале с тем же счетом уничтожил «Цинциннати». В полуфинале прошелся по «Нью-Йорк Сити» — 5:1.

Финал неожиданно стал для молодого клуба проверкой. Против него играл «Ванкувер Уайткэпс» — команда, за которую теперь играет многолетний лидер мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер. Дело, впрочем, было совсем не в нем. 36-летний немец, за спиной которого, вне всяких сомнений, отличная карьера, в этот вечер обращал на себя внимание редко. Как, кстати, и в полуфинале с «Сан-Диего».

Бросался в глаза игровой стиль, который «Ванкуверу» привил датский тренер Йеспер Сёренсен. Это скоростной атакующий футбол с высоким прессингом.

Правда, именно он — прессинг — сначала принес «Ванкуверу» неприятности в финале. Слишком далеко впереди оказались его игроки, когда мяч вроде бы в безобидной ситуации получил Лионель Месси. На него выдвинулись двое, но ничего поделать не смогли. С третьим оппонентом аргентинец разобрался, изящно отрезав его передачей на партнера. Тот выполнил заброс на открывавшегося впереди Тадео Альенде. Он, поняв, что вбегает в штрафную не один, стал искать поперечную передачу. Но до Матео Сильветти мяч не дошел — отскочил в ворота от ноги защитника Эдиера Окампо.

Сравнял счет неуступчивый «Ванкувер» на исходе часа игры. Атака «Уайткэпс» не казалась такой уж перспективной. Но когда Эмманюэль Саби получал мяч на краю штрафной площади, выяснилось, что пространства у него уйма. А у набегавшего слева Али Ахмеда — еще больше. И хоть удар канадца эфиопского происхождения получился каким-то робким, слабым, в воротах мяч оказался. Из-за «зевка» вратаря «Интера» Рокко Риоса Ново. Самому Саби через минуту удался хороший, плотный выстрел. Но этот мяч, ударившись об обе штанги, вылетел в поле. Ничейный счет чудом для хозяев устоял.

Второго такого шанса «Ванкувер» не получил. А вот «Интеру» возможность представилась. Лионель Месси, который после переезда в Америку, кажется, стал больше бегать без мяча и отрабатывать в обороне, совершил два отбора за пару десятков секунд. Второй и позволил развернуться быстрому набегу на чужие ворота. Завладев мячом, Месси тут же ткнул его вперед на Родриго де Пауля, который реализовал выход один на один.

Последний же момент родился на 95-й минуте, когда «Интер» уже вовсю убивал время. Во время затяжной перепасовки Жорди Альба заметил открытого Месси и верхом послал мяч в его зону. Капитан хозяев передал его дальше — на Альенде. Play-off MLS венчал гол лучшего бомбардира Тадео Альенде (9 мячей) с передачи самого продуктивного игрока Лионеля Месси (6+9 по «гол+пас»).

Роман Левищев