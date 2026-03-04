Израильский телеканал сообщил о гибели одного из главнокомандующих КСИР

Вооруженные силы Израиля заявили о ликвидации главы отдела специальных операций иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рахмана Мокаддама. Об этом сообщил израильский телеканал N12 в социальной сети X. Иранские власти не подтверждали информацию.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Одна из целей операции — смена власти в Иране. В первые дни атаки были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и министр обороны Исламской Республики Азиз Насирзаде. 3 марта израильские СМИ сообщили о ликвидации нового главы Минобороны Ирана Маджида ибн аль-Резы.

Подробнее — в онлайн-трансляции «Ъ».