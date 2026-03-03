Израильский телеканал сообщил о гибели нового министра обороны Ирана

Новый глава Минобороны Ирана Маджид ибн аль-Реза, предположительно, убит. Об этом сообщил израильский телеканал N12 в социальной сети X. Подтверждения от иранских властей не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минобороны Ирана Маджид ибн аль-Реза

Фото: @UK_REPT Глава Минобороны Ирана Маджид ибн аль-Реза

Фото: @UK_REPT

2 марта МИД Ирана сообщил, что в первые дни конфликта с американской и израильской стороной в результате ударов погиб министр обороны Исламской Республики Азиз Насирзаде. Маджид ибн аль-Реза был назначен исполняющим обязанности главы Минобороны Ирана.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Одна из целей операции — смена власти в Иране. При атаке был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ иранские власти стали наносить удары по Израилю и американским объектам в странах Персидского залива.

Подробнее — в онлайн-трансляции «Ъ».