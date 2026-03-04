Счетная палата выявила неэффективный расход 294 млн руб. в «Екатеринбург-Экспо»

Счетная палата Свердловской области обнаружила неэффектное или незаконное расходование не менее 294,9 млн. руб. в компании «Уральский выставочный центр» («УВЦ»), которая управляет международным выставочным комплексом (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо». Об этом говорится в информации об основных итогах проверки финансов-хозяйственной деятельности организации в 2022-2024 годах, опубликованной на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аудиторы также выявили, что компания не достигла большинства установленных советом директоров значений показателей эффективности деятельности и не устранила факторы, которые препятствуют повышению ее финансовой эффективности. К ним относятся низкая загрузка выставочных и конгрессных площадей, предоставление услуг аренды на безвозмездной основе и с необоснованными скидками, неполное вовлечение служебных мест в главном зале конгресс-центра с целью извлечения дохода.

«Наличие непроизводительных расходов, обусловленных несвоевременным исполнением обязательств по договорам, налоговым платежам и платежам во внебюджетные фонды, непроведением претензионноисковой работы, выплатой заработной платы сверх установленных советом директоров объемов»,— говорится в документе.

С этим в отчете отметили, что с 2024 года «УВЦ» впервые достиг финансовой эффективности (получил операционную и чистую прибыль) и улучшил структуру баланса (снизил долги и увеличил чистые активы). «Общество имеет возможность осуществлять свою деятельность без привлечения средств областного бюджета»,— подчеркнули аудиторы.

По итогам проверки счетная палата рекомендовала «УВЦ» изменить прайсы в части условий применения скидок, сезонности загрузки и расценок на аренду помещений, вовлечь в хозяйственный оборот служебные места, ложи в главном зале конгресс-центра и рассмотреть целесообразность принятия локальных актов в организации, регулирующих политику ценообразования, проведения претензионно-исковой работы. «Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии счетной палаты Свердловской области 2 февраля и направлен в законодательное собрание, губернатору, а также в прокуратуру»,— сказано в документе.

МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоит из выставочного центра (включает четыре павильона общей площадью 47 тыс. кв. м. и уличное пространство в 32 тыс. кв. м.) и конгресс-центра общей площадью в 41,6 тыс. кв. м. (в нам расположены концертный зал на 4 тыс. человек, 12 конференц-залов, 13 переговорных комнат, четыре зала-трансформеров, ресторан, 12 локаций vip-концепций и лаунж). По данным сервиса kartoteka.ru, «УВЦ», управляющая МВЦ, в 2024 году отчиталась о выручке в 714,5 млн руб., чистая прибыль составила 5,2 млн руб.

«УВЦ» с февраля 2024 года возглавляет экс-директор по спортивной программе и управлению инфраструктурой дирекции Международного фестиваля университетского спорта Анна Байчибаева. Она сменила на посту Игоря Данилова, который покинул должность в мае 2023 года. В июле 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил его к пяти годам условного заключения и штрафу 800 тыс. руб. Экс-директора «УВЦ» обвинили в растрате более 13,7 млн руб. со счета корпоративной карты и превышении должностных полномочий.

Василий Алексеев