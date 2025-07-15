Цветы и алкоголь зачли условно

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам условного заключения и штрафу 800 тыс. руб. бывшего гендиректора международного выставочного центра (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова, обвиняемого в растрате более 13,7 млн руб. со счета корпоративной карты и превышении должностных полномочий. Деньги, по версии следствия, он потратил на личные нужды, в частности, на перелеты за границу, походы в рестораны и гольф-клуб. Вину он не признал, гособвинение запрашивало для него семь лет колонии общего режима.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Данилов вину не признал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Игорь Данилов вину не признал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во вторник, 15 июля, Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам условного заключения с испытательным сроком пять лет и штрафу 800 тыс. руб. бывшего гендиректора международного выставочного центра (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова. Суд признал его виновным по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Во время судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить наказание Игорю Данилову в виде семи лет колонии общего режима со штрафом 900 тыс. руб.

Вину экс-директор «Екатеринбург-Экспо» не признал. Перед вынесением приговора он заявил журналистам, что ожидает «справедливого решения», отказавшись от более подробных комментариев по делу. Примечательно, что в суд он прибыл без вещей с двумя адвокатами.

Игорь Данилов возглавлял МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 2017 по 2023 годы. В мае 2023 года он внезапно сообщил о своей отставке — после того, как в выставочном центре прошли обыски. Тогда он пояснил, что «по-человечески устал от негативных слухов», которые дестабилизируют работу коллектива.

По версии следствия, события, которые легли в основу уголовного дела, происходили в период с 2019 по 2023 годы: тогда Игорь Данилов поручал своему водителю обналичивать деньги с корпоративной карты, оформленной ему для служебных трат, и передавать лично в руки. Первый эпизод касается растраты в 9,1 млн руб., второй — 4,6 млн руб.

По данным гособвинения, деньги осужденный тратил на покупку авиабилетов, в том числе за границу. Кроме того, на корпоративные средства он покупал алкоголь, цветы, арендовал номера, в честности, в гостинице премиум-класса Hyatt Regency в Екатеринбурге. Деньги уходили на походы в рестораны, гольф-клубы и караоке.

По версии следствия, чтобы скрыть факт растраты, Игорь Данилов внес в документ бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о погашении образовавшейся у него задолженности перед выставочным центром. Он распорядился составить договор, согласно которому «Екатеринбург-Экспо» предоставляет ему заем в размере 740 тыс. руб., и дополнительное соглашение, в котором сумма займа составляет уже более 10 млн руб. с увеличенным сроком для возвращения долга. По версии следствия, договор и дополнительное соглашение были фиктивными, и Игорь Данилов не планировал возвращать полученные деньги.

Ранее его адвокат Дмитрий Корешников сообщал, что к делу приложен официальный документ о том, что у «Екатеринбург-Экспо» нет финансовых претензий к Игорю Данилову. «У нас до момента возбуждения дела весь долг по карте был погашен. У выставочного центра нет финансовых претензий, гражданский иск нам не заявляли. По займу была выплачена значительная сумма процентов, от этой ситуации МВЦ только заработал»,— рассказывал господин Корешников.

После оглашения приговора Игорю Данилову прокурор заявила, что решение об обжаловании будет принято в течение 15 дней после его изучения.

Мария Шараева