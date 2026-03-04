Politico: Венгрия может снять вето на кредит Украине взамен на проверку «Дружбы»

Венгрия может согласиться снять вето на предоставление €90 млрд кредита Украине, если Евросоюз проверит состояние нефтепровода «Дружба». Об этом пишет издание Politico со ссылкой на анонимного венгерского чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: China Daily / Reuters Фото: China Daily / Reuters

«Они (власти Венгрии.—“Ъ”) примут любое решение, к которому придет миссия по проверке. Это может стать способом разблокировать кредит Украине»,— заявил источник издания. Он подчеркнул, что прокачка нефти по «Дружбе» необходима стране, и напомнил о продолжающейся предвыборной кампании премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Однако чиновник подчеркнул, что любая попытка обойти позицию Будапешта «будет расцениваться как эскалация», пишет Politico.

В конце января Украина прекратила транзит нефти в Словакию и Венгрию по «Дружбе». Киев заявил, что трубопровод был поврежден российскими Вооруженными силами. Украина переносила возобновление поставок несколько раз. 27 февраля Виктор Орбан сообщил о решении Венгрии и Словакии создать комиссию для проверки состояния нефтепровода. Однако, как заявил словацкий премьер Роберт Фицо, президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение провести инспекцию.