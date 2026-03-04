Никто не купил дом-памятник XIX века в орловской ТОСЭР «Мценск» за 10 млн

Аукцион по продаже объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Жилой дом середины XIX века» и земельного участка на улице Ленина, 19 в городе Мценске Орловской области признан несостоявшимся. На торги не было подано ни одной заявки. Начальная цена лота составляла 9,6 млн руб. Это следует из документации тендера.

В составе лота — трехэтажное кирпичное нежилое здание (с одним подземным этажом) площадью 448,5 кв. м, а также земельный участок на 580 кв. м с видом разрешенного использования «для делового управления». Объект расположен в границах территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск». Покупатель должен был выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) в установленные сроки.

По данным портала ГИС «Торги», новые торги по продаже лота не объявлялись.

В феврале не состоялись торги по продаже имущественного комплекса с ОКН «Больница психиатрическая губернская. Павильон для хронических больных, женский (юго-восточный)» в поселке Орловка под Воронежем. На конкурс с начальной ценой 49,9 млн руб. также никто не заявился.

