Никто не выкупил заброшенную психбольницу под Воронежем за 50 млн рублей

Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области не смогло продать имущественный комплекс, включающий объект культурного наследия регионального значения (ОКН) «Больница психиатрическая губернская. Павильон для хронических больных, женский (юго-восточный)» в поселке Орловка Хохольского района. Конкурс признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Начальная цена лота составляла 49,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставляемое на продажу здание ОКН в Орловке

Фото: из конкурсной документации Выставляемое на продажу здание ОКН в Орловке

Фото: из конкурсной документации

Согласно документации, предыдущие торги по продаже имущества, объявленные в прошлом году, также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников.

Признанный ОКН лечебный корпус №1 расположен на улице Резниковой, 10. В нем три этажа, совокупная площадь объекта — 2 тыс. кв. м. Он оценен в 4 млн руб.

По договору купли-продажи, покупатель берет на себя обязательства по сохранению объекта. Условия конкурса включают разработку проектной документации в течение двух лет, производство реставрационных работ в течение пяти лет, а также постоянное поддержание ОКН в надлежащем состоянии.

Также в состав лота входило одноэтажное здание столовой площадью 269 кв. м, оно находится на улице Резниковой, 9. Начальная стоимость — 543,6 тыс. руб. Самым дорогим объектом в имущественном комплексе является земельный участок под зданиями. Его площадь составляет 9,1 тыс. кв. м, а начальная цена — 45,3 млн руб.

В конце декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что аукционы на приватизацию имущества трех медицинских учреждений в Липецкой области были признаны несостоявшимися, так как на них не было подано ни одной заявки. Совокупная начальная цена лотов составляла 119,6 млн руб.

Мария Свиридова