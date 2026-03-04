Эстетика набросков и натуральные материалы в новой коллекции HASS

Бренд HASS выпустил новую коллекцию «В разработке», в основе которой лежит идея переосмысления несовершенства как самостоятельной ценности. Дизайнеры обратились к эстетике предварительных эскизов, превратив процесс создания одежды в визуальный код линейки. При создании вещей использовались натуральные фактурные ткани, а цветовая гамма выполнена в природных спокойных тонах. В коллекцию вошли бомбер из экокожи, а также хлопковая рубашка цвета песчаного камня. Центральными вещами коллекции стали однобортный жакет прямого кроя и широкие брюки с высокой посадкой. Линейка уже доступна на сайте бренда и в бутиках HASS.

