Совфед запретил выдачу воевавших на стороне России иностранцев

Совет федерации одобрил закон об отказе в выдаче другим странам иностранцев, воевавших на стороне России. Изменения внесут в Уголовно-процессуальный кодекс.

Закон запрещает по запросу других стран выдавать для дальнейшего уголовного преследования иностранцев:

служащих или служивших по контракту в Вооруженных силах России или «иных воинских формированиях»;

участвовавших в боевых действиях на стороне России.

Госдума в феврале приняла пакет законопроектов, запрещающих выдворять, депортировать и выдавать для уголовного преследования иностранцев, воевавших на стороне России. Депутаты одобрили введение штрафов для иностранцев вместо высылки, защиту их от запрета на въезд в Россию, а также от угрозы депортации и реадмиссии.

