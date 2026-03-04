«В России самой крупной стала выплата в 50 млн руб.»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Статистика утверждает, что большинство людей, делающих ставки на спорт, проигрывают. Но те уникальные истории побед, которые доходят до обычных болельщиков, заставляют сердца многих биться чаще, особенно когда сама ставка была невелика, а выигрыш поражал воображение. Только вот имена победителей зачастую так и остаются неизвестными, ведь букмекеры не разглашают информацию о своих клиентах. К тому же последние живут далеко. Но иногда подобное случается совсем рядом.

На территории постсоветского пространства страной, где была осуществлена самая большая выплата букмекеров, оказался Казахстан. В 2021-м в Алматы некий Мухаджан выиграл $2 млн, после чего смело раздавал интервью местным журналистам. Выяснилось, что он собрал «экспресс» из 44 спортивных событий с очень высоким коэффициентом и поставил на это 100 тыс. тенге. Это чуть меньше $250. Все события были футбольными матчами из топовых европейских чемпионатов, и ставка сыграла. Причем потом выяснилось, что победитель в деньгах не нуждается и решил всю сумму отправить на благотворительность.

Что же касается нашей страны, то из известных выплат самой крупной стала сумма в 50 млн руб., которую получил неизвестный после пари на несколько матчей в киберспорте. Сумма ставки была достаточно скромной, но мистической, с тремя семерками — 4,777 руб.

