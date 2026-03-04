Песков: ЕС не просил Россию о поставках энергоносителей из-за конфликта в Иране

Страны Европы не обращались к России с просьбами возобновить или увеличить поставки энергоносителей после начала военной операции в Иране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, таких обращений не было»,— сказал господин Песков на брифинге. Представитель президента упомянул тему поставок нефти лишь в контексте сегодняшней встречи Владимира Путина с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Накануне министр энергетики Норвегии Терйе Осланд говорил, что Евросоюз может вернуться к обсуждению запрета импорта нефти и газа из России. Возможные дискуссии спровоцированы эскалацией на Ближнем Востоке и решением Ирана закрыть Ормузский пролив — единственный выход для поставок нефти из стран Персидского залива. В Исламской Республике также пригрозили сжигать все суда, которые пытаются пересечь коридор. После этого газ в Европе впервые с января 2023 года превысил $750 за 1 тыс. куб. м.